Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği Sayısal Loto'nun 1342. hafta çekiliş sonuçları bugün (22 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 1342. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 22 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1342. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;