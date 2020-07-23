Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1342. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 20 - 13 - 39 - 28 - 19 - 23
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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
- (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
- (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
- (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir