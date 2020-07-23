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MPİ sonuçları açıklandı! BURADA

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 1342. hafta şanslı numaraları 22 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 08:43
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği 'nun 1342. hafta çekiliş sonuçları bugün (22 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 1342. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 22 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1342. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1342. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 20 - 13 - 39 - 28 - 19 - 23

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

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