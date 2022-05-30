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MR odasında küçük Elif’i yaktılar! İstanbul’daki özel hastanede skandal!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:35
MR odasında küçük Elif’i yaktılar! İstanbul’daki özel hastanede skandal!
Skandal olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı… Özel bir hastanede kendisine MR çekimi yapılan 7 yaşındaki küçük kızın parmakları ve kolu MR çekimi sırasında yandı. Küçük Elif'in başparmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı anlaşıldı. Talihsiz yavruya doku nakli yapıldı. Sorumluların ceza almasını isteyen aile ise 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. İşte haberin detayları…