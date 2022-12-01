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Haberler Yaşam MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 22:01

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 1115 kişiyi bünyesine alacağını duyururken başvuruların ardından gözler şimdi MSB personel alımı sonuçlarında. Bilindiği üzere 89 ayrı meslekten alımın yapılacağı bildirilmişti. Bu noktada ise "MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçlara göre başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce aday başvurularını belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirdi. Bu kapsamda ise "MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; 18 farklı ilde yapılacak 89 meslek grubunda toplamda 1115 işçi alımının yapılacağı kaydedilmişti. İşte MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı başvuruları olumlu olan adaylar, kura çekiminin ardından düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavdan başarılı sonuç olan adaylar ise uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacak olması göz önünde bulundurulurken, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

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MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım'da başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı.

89 MESLEKTEN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.

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