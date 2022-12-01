Haberler Yaşam MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 22:01

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA SORGULA! 2022 MSB personel işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 1115 kişiyi bünyesine alacağını duyururken başvuruların ardından gözler şimdi MSB personel alımı sonuçlarında. Bilindiği üzere 89 ayrı meslekten alımın yapılacağı bildirilmişti. Bu noktada ise "MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçlara göre başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.