MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MSB 18 ŞEHİRDE 89 MESLEKTEN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar için KPSS şartı aranmadığını hatırlatalım. Ancak en az İlköğretim ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık'ta yapılacak kura sonucunda göre sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek.