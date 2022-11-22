MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile yayımladığı ilan üzerinden 18 ayrı şehirde 89 farklı meslekten MSB personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 1089 vatandaşın alınacağı bildirilirken öte yandan adaylar "MSB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurulara ilişkin süreç geçtiğimiz gün başlamıştı. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve 25 Kasım tarihinde sona erecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.