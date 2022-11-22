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Haberler Yaşam MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:22

MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile yayımladığı ilan üzerinden 18 ayrı şehirde 89 farklı meslekten MSB personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 1089 vatandaşın alınacağı bildirilirken öte yandan adaylar "MSB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurulara ilişkin süreç geçtiğimiz gün başlamıştı. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve 25 Kasım tarihinde sona erecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.

MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR MSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve bu gibi birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR ile yayımlanmış olan MSB Kamu İşçi alımı ilanına göre başvuru süreci, ilanın yayınlandığı 21 Kasım Pazartesi tarihi itibarıyla başladı. 25 Kasım Cuma günü sona erecek olan başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Peki, 2022 MSB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte alıma ilişkin merak edilen o detaylar.

MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MSB 18 ŞEHİRDE 89 MESLEKTEN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar için KPSS şartı aranmadığını hatırlatalım. Ancak en az İlköğretim ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 8 Aralık'ta yapılacak kura sonucunda göre sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecek.

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MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.

MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MSB PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE?

İzmir,

Kocaeli,

Ankara,

İstanbul,

Tekirdağ,

MSB 18 şehirde 89 meslekten personel alımı yapıyor! İŞKUR 2022 MSB personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Muğla,

Mersin,

Hatay ,

Erzincan,

Diyarbakır,

Niğde,

Kayseri,

Erzurum,

Elazığ,

Eskişehir,

Sivas,

Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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