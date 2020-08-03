MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yapılacak uzman erbaş alımları için meraklı bekleyiş sürüyor. Pandemi sürecinde MSB bünyesinde faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu duraklatıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile JGK bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek isteyen binlerce genç gözünü MSB'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, MSB 2020 uzman erbaş alımı duyurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu?