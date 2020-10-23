MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak olan on binlerce genç, Kasım celbi askerlik yerleri için heyecanlı bir bekleyişe girdi. 2000/4 tertip olarak da adlandırılan askerlik yükümlüleri, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görevini nerede gerçekleştireceklerini bugün öğrenecek.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, 2000/4 tertip 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih olarak 23 Ekim 2020 Cuma günü verilmişti. MSB, askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı konusunda ise bir bilgi vermedi. Askerlik yerleri ise henüz açıklanmadı.

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hâl böyle olunca, Kasım 2020'de silah altına alınacak 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşlar, Kasım 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri sorgulama ekranı merak konusu oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

İşte, e Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve merak edilenler;