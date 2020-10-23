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Haberler Galeri MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

MSB ile 2020 Kasım celp dönemi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet sorgulama ekranı!

On binlerce genci ilgilendiren Kasım celbi için heyecan dorukta! Bu noktada, 2000/4 tertip olarak da bilinen ve silah altına alınacak olan gençler, ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Zira, Kasım celp döneminde askere gidecek olan yükümlülerin yerleri, bugün e Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, Kasım celp dönemi askerlik yerleri ve e Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:45
MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak olan on binlerce genç, Kasım celbi için heyecanlı bir bekleyişe girdi. 2000/4 tertip olarak da adlandırılan askerlik yükümlüleri, Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görevini nerede gerçekleştireceklerini bugün öğrenecek.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, 2000/4 tertip 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih olarak 23 Ekim 2020 Cuma günü verilmişti. MSB, askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı konusunda ise bir bilgi vermedi. Askerlik yerleri ise henüz açıklanmadı.

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hâl böyle olunca, Kasım 2020'de silah altına alınacak 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşlar, Kasım 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri sorgulama ekranı merak konusu oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

İşte, e Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve merak edilenler;

MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.

Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.

Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.

Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.

E DEVLET İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

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MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Er ve erbaşlar için 2. grup sevk tarihi 25 Kasım 2020 olacak. İkinci grup sevk belgesini 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında alabilecek.

MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Kasım grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 21 Kasım 2020 olacak. Bu grup ise 17-21 Kasım tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları için sevk tarihi ise 30 Ekim 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 26-30 Ekim 2020 olacak.

MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KASIM 2020 CELP DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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MSB ile 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? E Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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