Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de! Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini tamamladı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklamanın gelmesiyle beraber sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden belli olacak. Peki, 2022 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…