MSB kura sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine farklı illerde istihdam edilmek üzere 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alım için başvurular, İŞKUR aracılığıyla yapıldı. MSB işçi alımı kura çekimi ise 8 Aralık 2022 tarihinde tamamlandı. Başvuruda bulunan binlerce aday, kura sonuçları açıklanma tarihi için geri sayımda. MSB kura sonuçları isim listesi bilgileri PERTEM üzerinden erişime açılacak. Peki, 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar.