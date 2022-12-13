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Haberler Yaşam MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:21

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSB kura sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine farklı illerde istihdam edilmek üzere 89 farklı meslekten 1.115 işçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alım için başvurular, İŞKUR aracılığıyla yapıldı. MSB işçi alımı kura çekimi ise 8 Aralık 2022 tarihinde tamamlandı. Başvuruda bulunan binlerce aday, kura sonuçları açıklanma tarihi için geri sayımda. MSB kura sonuçları isim listesi bilgileri PERTEM üzerinden erişime açılacak. Peki, 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar.

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 18 ilde 89 farklı meslekten 1.115 personel alımı için kura çekimi 8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Söz konusu alım için başvuruda bulunan adaylar, MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları değerlendirme sürecinin ardından erişime açılacak. Böylece sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi de paylaşılmış olacak. Peki, MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, ayrıntılı bilgiler.

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 18 farklı ilde personel alımı başvuru işlemleri, 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 8 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.

MSB Personel Temin Diare Başkanlığı sayfasında "Kura sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır.

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MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

MSB İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde,Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.

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