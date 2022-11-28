Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..
Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:06

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

18 ilde 89 farklı alanda gerçekleşecek olan MSB personel alımı başvuru sonuçları için gözler kura tarihine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar 21 Kasım itibarıyla İŞKUR aracılığı ile başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda ise "2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık, kura çekimi için tarih vermiş ve süreçle ilgili tüm detayları duyurmuştu. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

MSB personel alımı kura çekimi ve başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Başvuruların alındığı istihdam süreciyle ilgili tüm detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafınca alınmıştı. Bu kapsamda ise "2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR tarafından alınan başvurular sonrası belirlenen tarihte kura çekimi gerçekleşecek. 8 Aralık'taki kura çekimi ardından ise düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanan isimler belirlenmiş olacak. İşte MSB personel alımı başvuru/kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı başvuruları olumlu olan adaylar, kura çekiminin ardından düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavdan başarılı sonuç olan adaylar ise uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacak olması göz önünde bulundurulurken, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım'da başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı.

89 MESLEKTEN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.

SON DAKİKA