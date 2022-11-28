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Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:06

MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı açılıyor..

18 ilde 89 farklı alanda gerçekleşecek olan MSB personel alımı başvuru sonuçları için gözler kura tarihine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar 21 Kasım itibarıyla İŞKUR aracılığı ile başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda ise "2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık, kura çekimi için tarih vermiş ve süreçle ilgili tüm detayları duyurmuştu. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi tarihi ne zaman? İşte merak edilen tüm bu detaylar.