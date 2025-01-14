Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:19

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştirecek. Başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyuruda, adaylar başvurularını çevrimiçi olarak yapacak ve ardından belirlenen tarihte sınavlara katılacak. Peki, MSB'nin sözleşmeli personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak ve nasıl tamamlanacak? İşte, ayrıntılar...

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular, 29 Ocak tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşama olarak sınav sürecine katılacaklardır. İşte, MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı 9-29 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı başvuruları, çevrim içi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilecektir.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SINAV TARİHİ VE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurusu kabul edilen adayların sınav tarihi ve yeri, internet üzerinden duyurulacak olup, sınavın gerçekleştirileceği merkezler ise daha sonra açıklanacaktır.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SINAVLAR VE SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR VE KİMLER ÇAĞRILACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.

(1) Evrak kontrol faaliyeti,

(2) Fiziki değerlendirme (Ek-2),

(3) Uygulamalı sınav,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-3),

(5) Mülakat,

(6) Sağlık kurul raporu,

(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.

SON DAKİKA