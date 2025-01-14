Haberler
Yaşam
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
19:19
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı gerçekleştirecek. Başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyuruda, adaylar başvurularını çevrimiçi olarak yapacak ve ardından belirlenen tarihte sınavlara katılacak. Peki, MSB'nin sözleşmeli personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak ve nasıl tamamlanacak? İşte, ayrıntılar...