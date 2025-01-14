MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular, 29 Ocak tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşama olarak sınav sürecine katılacaklardır. İşte, MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...