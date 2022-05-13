Bugün sona eren MSÜ başvuruları ile beraber milyonlarca adayın gözü kulağı tercih sonuçlarına çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adayları işlemlerini ÖSYM AİS ekranı aracılığı ile gerçekleştirirken şimdi ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili bir tarih vermezken öte yandan eçmiş dönem süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...