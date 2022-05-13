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Giriş Tarihi: 13.05.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:03

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlıyor! MSÜ 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün sona eren MSÜ başvuruları ile beraber milyonlarca adayın gözü kulağı tercih sonuçlarına çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adayları işlemlerini ÖSYM AİS ekranı aracılığı ile gerçekleştirirken şimdi ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili bir tarih vermezken öte yandan eçmiş dönem süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlıyor! MSÜ 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bilindiği üzere 27 Mart tarihinde düzenlenmişti. Şimdi ise gözler "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bugün sona eren tercihlerin ardından sonuçların ise kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlıyor! MSÜ 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

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MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlıyor! MSÜ 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başlıyor! MSÜ 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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