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Haberler Yaşam MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?
Giriş Tarihi: 02.04.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 10:58

MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM'nin düzenlediği MSÜ bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde başladı. Bu sınava katılım sağlayan adaylar ise 120 soruluk sınavda kaç puan alırlarsa eğitim almaya hak kazanmış olabileceklerini merak ediyor. Bu noktada ise "MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilinmelidir ki harp okullarına yerleşebilmek için adayların AYT girmeleri gerekirken Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşebilmek için TYT sınavlarına katılmaları gerekmektedir. İşte MSÜ baraj puanı ve kaç puanla kazanılır 2023 sorusunun yanıtı.

MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

MSÜ sınavı baraj puanı, sınav gününde adayların merak konusu haline geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınava ilişkin sonuçlar 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Fakat sınavla ilgili olarak adayların en çok merak ettiği konu "MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?" oldu. Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. Peki, MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?

MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir. Geçtiğimiz yıl taban puanlar şu şekildeydi;

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MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aldığı karar doğrultusunda üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'de AYT-TYT sınavlarında baraj uygulaması kaldırıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı;

Harp Okulları için;

a. 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel
Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri
gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik
Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

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