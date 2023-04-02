MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM'nin düzenlediği MSÜ bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde başladı. Bu sınava katılım sağlayan adaylar ise 120 soruluk sınavda kaç puan alırlarsa eğitim almaya hak kazanmış olabileceklerini merak ediyor. Bu noktada ise "MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilinmelidir ki harp okullarına yerleşebilmek için adayların AYT girmeleri gerekirken Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşebilmek için TYT sınavlarına katılmaları gerekmektedir. İşte MSÜ baraj puanı ve kaç puanla kazanılır 2023 sorusunun yanıtı.