MSÜ BARAJ PUANI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı, kaç?

MSÜ sınavı baraj puanı, sınav gününde adayların merak konusu haline geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınava ilişkin sonuçlar 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Fakat sınavla ilgili olarak adayların en çok merak ettiği konu "MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?" oldu. Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. Peki, MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj puanı kaç?