MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

2023 MSÜ sınavı tarihleri ve geç başvuru tarihi Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirildi. Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası alınan kararın ardından detayları merak edenler 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI - GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2023 MSÜ geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları şöyle;