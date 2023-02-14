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Haberler Yaşam MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:29

MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı askeri öğrenci belirleme sınavı geç başvuru tarihi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de etkilerini gösteren deprem felaketinin ardından 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru tarihi değiştirildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyerek güncel tarihleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları.

MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

2023 MSÜ sınavı tarihleri ve geç başvuru tarihi Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirildi. Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası alınan kararın ardından detayları merak edenler 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI - GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2023 MSÜ geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları şöyle;

MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

2023 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.

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MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir."

MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 MSÜ başvuru ücreti 130 Türk Lirası'dır.

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