MSÜ BAŞVURU EKRANI | 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı askeri öğrenci belirleme sınavı geç başvuru tarihi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde de etkilerini gösteren deprem felaketinin ardından 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru tarihi değiştirildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyerek güncel tarihleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman başlıyor, son başvuru hangi tarihte? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 2023 MSÜ geç başvuru tarihi ve başvuru ekranı detayları.