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Haberler Yaşam MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 21:36

MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınava katılan adaylara Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testleri yöneltilecek. Sınava girmek isteyen vatandaşlar "MSÜ ne zaman 2023, MSÜ sınavı saat kaçta?" sorularını yöneltiyor. Geçen seneki taban puanlarına göre adaylar hangi bölümlere girip giremeyeceklerini bir yandan öğrenmek istiyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç soru sorulacak? 2023 MSÜ ne zaman ve saat kaçta olacak? İşte detaylar

MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

MSÜ sınavı ne zaman 2023, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. MSÜ taban puanları, gerekli belgeler, sınav saati ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Bu noktada, "MSÜ sınavı kaç dakika ve kaç soru 2023?" soruları yanıt aramakta. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ saat kaçta 2023?

MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

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MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

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