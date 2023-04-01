MSÜ ne zaman 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta, kaç dakika ve kaç soru olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınava katılan adaylara Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testleri yöneltilecek. Sınava girmek isteyen vatandaşlar "MSÜ ne zaman 2023, MSÜ sınavı saat kaçta?" sorularını yöneltiyor. Geçen seneki taban puanlarına göre adaylar hangi bölümlere girip giremeyeceklerini bir yandan öğrenmek istiyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç dakika olacak, kaç soru sorulacak? 2023 MSÜ ne zaman ve saat kaçta olacak? İşte detaylar