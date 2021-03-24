MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

MSÜ sınav giriş yerleri son günlerde adayların bir numaralı gündemi oluyor. 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Gelecek hafta yapılacak olan sınav öncesi MSÜ sınav giriş belgesinin temin edilmesi gerekiyor. 2021 MSÜ sınv giriş belgelerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulması beklenirken henüz net bir tarih gelmedi.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav giriş yerleri sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Son olarak 4 Nisan'da yapılacak olan MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması beklenirken ilgili detaylar şöyle;