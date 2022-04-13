Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:23

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından gündemde MSÜ sınav sonuçları yer alıyor. Adaylar sınavdan geçtikleri takdirde kilo ve boy ölçümüne girmeye hak kazanacak. ÖSYM tarafından sonuç tarihi duyurulan sınav için adaylar "MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, açıklandı mı? İşte ÖSYM ile MSÜ sınav sonuç tarihi...

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM işbirliğinde düzenlenen sınavın geride kalmasının ardından MSÜ sonuçları her gün gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevap anahtarı paylaşılarak öğrencilerin cevaplarını kontrol etmesi sağlandı. Net sonuçlar için adaylar gün sayıyor. ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı her gün ziyaret edilen yerlerden biri. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM TARİH VERDİ!

27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. Sınavın ardından sınav soruları ve cevapları paylaşıldı.

ÖSYM 2022 takvimi ile belirlenen tarihlere göre MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt buldu. İşte sınav sonuç tarihi…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SON DAKİKA