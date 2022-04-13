Haberler Yaşam Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:23

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından gündemde MSÜ sınav sonuçları yer alıyor. Adaylar sınavdan geçtikleri takdirde kilo ve boy ölçümüne girmeye hak kazanacak. ÖSYM tarafından sonuç tarihi duyurulan sınav için adaylar "MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, açıklandı mı? İşte ÖSYM ile MSÜ sınav sonuç tarihi...