Haberler Yaşam MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:55

MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Mart ayının son Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları için kritik süreç başladı. Milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavla beraber Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alacak öğrenciler seçilecek. Bu noktada sonuç tarihi yaklaştıkça "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayınladığı takvim ile sonuçların açıklanacağı o tarihi de duyurdu. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…