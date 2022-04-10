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Haberler Yaşam MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:55

MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Mart ayının son Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları için kritik süreç başladı. Milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavla beraber Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alacak öğrenciler seçilecek. Bu noktada sonuç tarihi yaklaştıkça "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayınladığı takvim ile sonuçların açıklanacağı o tarihi de duyurdu. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için beklenen hafta geldi çattı. Milyonların heyecanla beklediği sınava ilişkin sonuç tarihi bilindiği üzere ÖSYM tarafından adayların bilgisine sunulmuştu. Hal böyleyken "MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt bulmuş oldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonuçları bu hafta erişime açılacak. İşte ÖSYM ile MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ 2022 sınav sonuçları için KRİTİK HAFTA! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

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