MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar tarafından bugün öğreniliyor. 27 Mart'ta 81 ilde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan askeri öğrenci adayları, "2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuyla Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Sonuçlar için belirtilen tarihin gelmesi üzerine ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklama ve duyuruları heyecanla takip ediliyor. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün erişime açıldı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve sonuç ekranı;