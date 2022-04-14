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Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 11:08

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi bugün son buldu. Akademik kariyerini Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri eğitim alarak sürdürmek isteyen binlerce askeri öğrenci adayı; 2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. 27 Mart Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih ve kayıt süreci başladı. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlara dair detaylar!

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar tarafından bugün öğreniliyor. 27 Mart'ta 81 ilde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan askeri öğrenci adayları, "2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusuyla Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Sonuçlar için belirtilen tarihin gelmesi üzerine ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklama ve duyuruları heyecanla takip ediliyor. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün erişime açıldı. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve sonuç ekranı;

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açıldı.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ TABAN PUANLARI 2022

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. 2021'de puan listesi şöyleydi:

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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