MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM: 2022 MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sonuç öğrenme linki!

MSÜ sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi bugün son buldu. Akademik kariyerini Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri eğitim alarak sürdürmek isteyen binlerce askeri öğrenci adayı; 2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. 27 Mart Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih ve kayıt süreci başladı. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlara dair detaylar!