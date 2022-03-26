MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar sabahı yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayan sınava katılım sağlayacak adaylar, MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak sorusuna ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri eğitim görmek isteyen adaylar 81 ildeki sınav merkezlerinde sınava katılacak. Adayların sınava ilişkin merak ettikleri arasında 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar soruları yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…