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Haberler Yaşam MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:27

MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar sabahı yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayan sınava katılım sağlayacak adaylar, MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak sorusuna ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri eğitim görmek isteyen adaylar 81 ildeki sınav merkezlerinde sınava katılacak. Adayların sınava ilişkin merak ettikleri arasında 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar soruları yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

2022 MSÜ sınavı için belirtilen tarih geldi çattı. Yazılı sınava katılacak adaylar sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarına ne zaman ulaşılacağını merak ediyor. Bir sonraki sınava hazırlık yapan adaylar da çalışmalarına yön verecek sınav sorularına ilişkin MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak diye araştırıyor. İşte sınav sonuç tarihi ve 2022 MSÜ cevap anahtarı hakkında merak edilenler…

MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2022 MSÜ sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

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MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 4 Nisan 2021'de düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) soru kitapçığı ve cevap anahtarı 22 Nisan 2021'de erişime açılmıştı. Bu yıl soru ve doğru cevapların ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor.

MSÜ sınav soruları, cevapları ve soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kaç günde çıkar?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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