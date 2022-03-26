Haberler Yaşam MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 07:49

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday yarın katılım sağlayacağı 2022 MSÜ sınavı süresi gibi birçok konuyu merak ediyor. Bu noktada ise "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, süresi kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava binlerce aday katılım sağlıyor. 81 ilde düzenlenen sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Peki, 2022 MSÜ süresi ile sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...