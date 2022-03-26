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Giriş Tarihi: 26.03.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 07:49

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday yarın katılım sağlayacağı 2022 MSÜ sınavı süresi gibi birçok konuyu merak ediyor. Bu noktada ise "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, süresi kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava binlerce aday katılım sağlıyor. 81 ilde düzenlenen sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Peki, 2022 MSÜ süresi ile sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. 2022 yılı için Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleşecek sınava binlerce aday katılım sağlayacak. Sonuçlara göre ise Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almaya hak kazanacaklar. Askeri eğitim alma hayali kuran adaylar sınav öncesinde "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, süresi kaç dakika?" sorularını gündeme taşıdı. Kritik sınav 81 il genelinde düzenlenirken tam 120 soru sorulacak. Adayların sınava katılım sağlayabilmesi için ise giriş belgesi zorunlu. İşte 2022 MSÜ sınav süresi ve tüm detaylar...

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 MSÜ sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

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MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ 2022 sınavı ne zaman, hangi gün, kaç dakika sürecek? MSÜ sınav süresi ile ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SAAT SÜRECEK?

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü yapılacak. MSÜ sınavı saat 10:15'te başlayacak. 15 dakika öncesinde adayların sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. MSÜ sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

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