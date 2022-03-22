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Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:55

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ÖSYM üzerinden alınarak tamamlandı. Şimdi adaylar, sınav gününü bekliyor. "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna da cevap veren ÖSYM sınavdan önce MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav yerlerini öğrenen adaylar, sınav yeri, tarihi ve saatini de araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

17 Mart 2022 tarihi itibarıyla yayımlanan MSÜ sınav giriş belgeleri, adayların sınavdan önce son adımı oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ÖSYM AİS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılırken adaylar sınav belgelerini almaya çalışıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav hazırlıklarını tamamladı. Adaylar şimdi "MSÜ sınavı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 MSÜ sınavı saat kaçta yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı…

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 MSÜ sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

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MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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