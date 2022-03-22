Haberler Yaşam MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:55

MSÜ ne zaman, hangi gün? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ÖSYM üzerinden alınarak tamamlandı. Şimdi adaylar, sınav gününü bekliyor. "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna da cevap veren ÖSYM sınavdan önce MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav yerlerini öğrenen adaylar, sınav yeri, tarihi ve saatini de araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…