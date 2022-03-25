MSÜ sınavına kaç kişi girecek, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve üniversiteye alınacak?

2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. Geçtiğimiz 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Henüz 2022 yılında düzenlenen sınava katılım sağlayan aday sayısı duyurulmadı.