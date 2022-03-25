MSÜ sınavına kaç kişi girecek, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve üniversiteye alınacak?

TSK bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılım sağlamaya hazırlanıyor. Hal böyleyken sınava katılacak binlerce aday detayları araştırmaya başladı. "MSÜ sınavına kaç kişi girecek, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene sınav ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi girdi, Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? İşte detaylar...