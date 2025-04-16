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MSÜ SON TERCİH TARİHİ 2025 | ÖSYM duyurdu! MSÜ tercihleri bitti mi, son tercih ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:35
MSÜ SON TERCİH TARİHİ 2025 | ÖSYM duyurdu! MSÜ tercihleri bitti mi, son tercih ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Subay ve astsubay olma hayali kuran binlerce genç, tercih işlemlerini tamamlamak için ÖSYM tarafından belirlenen son tarihi araştırıyor. 2025 MSÜ tercih sürecinde son güne yaklaşılırken, hem tercihlerin ne zaman biteceği hem de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman son, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?