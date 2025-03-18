Haberler
Yaşam
MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
08:06
MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, sorgulama ekranı da araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan ve sınava giren adaylar, gözlerini sonuç sayfasına çevirdi. Peki, 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar…