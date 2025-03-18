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Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:06

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip edilirken, sorgulama ekranı da araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan ve sınava giren adaylar, gözlerini sonuç sayfasına çevirdi. Peki, 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar…

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi ve ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Adaylar, sonuçları öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi sitesine yoğun ilgi gösteriyor. MSÜ sonuçlarının paylaşılacağı ekran ve son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, 18 Mart Salı günü erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?