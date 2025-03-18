MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi ve ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Adaylar, sonuçları öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi sitesine yoğun ilgi gösteriyor. MSÜ sonuçlarının paylaşılacağı ekran ve son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…