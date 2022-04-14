Haberler Yaşam MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:03

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün adayların erişimine açılacak sonuçlarla birlikte binlerce adayın gündemine 2022 MSÜ taban puanları geldi. Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı bilindiği üzere 27 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise "Kadın ve erkek adaylar için 2022 MSÜ taban puanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bu senenin Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve tüm detaylar…