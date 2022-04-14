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Haberler Yaşam MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:03

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün adayların erişimine açılacak sonuçlarla birlikte binlerce adayın gündemine 2022 MSÜ taban puanları geldi. Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı bilindiği üzere 27 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise "Kadın ve erkek adaylar için 2022 MSÜ taban puanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bu senenin Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve tüm detaylar…

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mart ayında gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi sınavının bugün erişime açılmasıyla beraber 2022 MSÜ taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları baz alınarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar ÖSYM'nin son dakika açıklaması ile puanlarına sistem üzerinden erişim sağlayacak. Hal böyleyken "2022 Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve tüm detaylar…

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların puanları ise şöyle;

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

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MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

MSÜ Taban Puanları 2022: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer alıyor.

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