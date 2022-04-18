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Haberler Yaşam Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 (Kadın – Erkek)
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:13

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 (Kadın – Erkek)

MSÜ taban puanları haftanın gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ardından bu yılın MSÜ taban puanları yanıt arıyor. MSÜ tercihleri için gerekli olacak taban puanları açıklandığı takdirde Hava - Kara – Deniz alanlarında Erkek ve Kadın giriş sınırları belli olacak. Adaylar tarafından MSÜ kontenjanları bekleniyor. Peki, MSÜ taban puanları 2022 belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte, 2022 MSÜ taban puanları erkek – kadın Hava, Kara ve Deniz tablosu…

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 Kadın – Erkek

MSÜ kontenjanları ve tercihleri için adayların gündeminde MSÜ 2022 taban puanları yer alıyor. Sınavın ardından okul tercihlerini gerçekleştirecek adaylar MSÜ taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. Seçilecek okula ve cinsiyete göre farklılık gösteren MSÜ taban puanları, belli olunca tercih işlemleri tamamlanacak? Peki, MSÜ tercih puanları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte 2022 MSÜ taban puanları kadın - erkek, hava – kara – deniz tablosu…

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 Kadın – Erkek

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU?

ÖSYM ile gerçekleştirilen MSÜ sınavı ardından sonuçlar açıklandı. Şimdi MSÜ taban puanları için duyurular takip ediliyor.

Taban puanlarının belli olması ardından MSÜ tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gerçekleşecek ve adayların öncelik sırası gözetilecek.

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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 Kadın – Erkek

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU 2021

Geçtiğimiz yılın Milli Savunma Üniversitesi taban puanları şöyleydi:

Erkek Adaylar

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 Kadın – Erkek

Kadın Adaylar

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 Kadın – Erkek

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." denildi.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ