Haberler Yaşam Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 (Kadın – Erkek)

Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:13

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları 2022 (Kadın – Erkek)

MSÜ taban puanları haftanın gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ardından bu yılın MSÜ taban puanları yanıt arıyor. MSÜ tercihleri için gerekli olacak taban puanları açıklandığı takdirde Hava - Kara – Deniz alanlarında Erkek ve Kadın giriş sınırları belli olacak. Adaylar tarafından MSÜ kontenjanları bekleniyor. Peki, MSÜ taban puanları 2022 belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte, 2022 MSÜ taban puanları erkek – kadın Hava, Kara ve Deniz tablosu…