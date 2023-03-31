MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu noktada sınava az bir süre kala MSÜ taban puanları 2023 araştırılması yapıyor. Kara, Hava, Deniz, Harp Okullarına kadın ve erkek; Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. MSÜ taban puanları kadın ve erkek araştırmaları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar sıklıkla araştırılacak. İşte MSÜ taban puanları 2023