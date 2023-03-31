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Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023
Giriş Tarihi: 31.03.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 23:14

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu noktada sınava az bir süre kala MSÜ taban puanları 2023 araştırılması yapıyor. Kara, Hava, Deniz, Harp Okullarına kadın ve erkek; Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. MSÜ taban puanları kadın ve erkek araştırmaları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar sıklıkla araştırılacak. İşte MSÜ taban puanları 2023

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023 araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak ve herkesin gözü MSÜ taban puanlarında. Sınav toplam 165 soru sorulacak. İşte Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu Erkek – Kadın MSÜ taban puanları 2023

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

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