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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:09

MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları, tercih yapmaya hak kazanan on binlerce adayın gündemini meşgul ediyor. MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. 27 Mart'ta düzenlenen sınava katılan ve tercih hakkı kazanan adaylar, tercih sürecinin ne zaman son bulacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan ve tercihte bulunan adayların sonuçları personeltemin.msb.gov.tr üzerinden adayların bilgisine sunulacak. Peki 2022 MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? İşte detaylar!

MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ tercihleri ve tercih sonuçları on binlerce aday öğrenci tarafından mercek altına alınırken, 18 Nisan'da başlayan tercih sürecinin ne zaman son bulacağı merak konusu oldu. Sınava girerek tercih sürecine hak kazanan askeri öğrenci adayları, MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi gibi sorularla açıklamaları takip ediyor. MSÜ tercihleri için son gün ne zaman, MSü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sürecinin bitiş tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih!

MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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