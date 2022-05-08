Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:09

MSÜ tercih sonuçları, tercih yapmaya hak kazanan on binlerce adayın gündemini meşgul ediyor. MSÜ tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, tercihler bitti mi soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. 27 Mart'ta düzenlenen sınava katılan ve tercih hakkı kazanan adaylar, tercih sürecinin ne zaman son bulacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan ve tercihte bulunan adayların sonuçları personeltemin.msb.gov.tr üzerinden adayların bilgisine sunulacak. Peki 2022 MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? İşte detaylar!