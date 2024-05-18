Haberler
Yaşam
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 MSB MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
16:43
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 MSB MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek üzere tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusuyla sonuç tarihi üzerine inceleme yapıyor. MSB (Milli Savunma Bakanlığı) duyurusuyla 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin sonucuna ilişkin açıklamalar takip ediliyor. Peki, 2024 MSB MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar.