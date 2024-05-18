MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 MSB MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

MSÜ tercihleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. 2024 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar tarafından mercek altına alınan tercih sonuçları; MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusuyla ele alınıyor. Bu kapsamda 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir soruları da yanıt arayan konular arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamalar…