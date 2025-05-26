MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

18 Nisan itibarıyla tercihlerini bitiren adaylar MSÜ yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yapılacak yerleştirmeler için gözler personeltemin.msb.gov.tr adresinde. Fiziki yeterlilik ve mülakatlar sonraki aşama olacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?