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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:10

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini gerçekleştirenler kara, deniz, harp okulu ve astsubay meslek yüksekokulu için sonuçlarını öğrenecek ve yeni aşamaları bekleyecek. MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu her gün en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

18 Nisan itibarıyla tercihlerini bitiren adaylar MSÜ yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre yapılacak yerleştirmeler için gözler personeltemin.msb.gov.tr adresinde. Fiziki yeterlilik ve mülakatlar sonraki aşama olacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversite (MSÜ) tercih sonuçları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurulan MSÜ yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığının resmi adresi personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!

Adaylar, PERTEM sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarına erişebileceklerdir.

Kazanan adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat tarihleri beklenecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!