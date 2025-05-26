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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
12:10
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kara, Hava, Deniz MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı bekleniyor!
MSÜ tercih sonuçları sorgulama işlemleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini gerçekleştirenler kara, deniz, harp okulu ve astsubay meslek yüksekokulu için sonuçlarını öğrenecek ve yeni aşamaları bekleyecek. MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu her gün en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?