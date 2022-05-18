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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:21

MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın gözü MSÜ tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 16 Mayıs'ta sona eren tercihlerin ardından adaylar adeta geri sayımda. Bu noktada ise ÖSYM'nin duyuruları yakından takip ediliyor ve "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden alınmıştı. Yerleştirmelerin değerlendirmelerinin sona ermesiyle beraber Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirmeler sonuçlanmış olacak. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için milyonların bekleyişi devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adayları işlemlerini ÖSYM AİS ekranı aracılığı ile şimdi ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM, yayınladığı takvimle net bir sonuç tarihi vermezken öte yandan süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

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MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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