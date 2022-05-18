Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:21

MSÜ tercih sonuçları için kritik günler! 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın gözü MSÜ tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 16 Mayıs'ta sona eren tercihlerin ardından adaylar adeta geri sayımda. Bu noktada ise ÖSYM'nin duyuruları yakından takip ediliyor ve "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden alınmıştı. Yerleştirmelerin değerlendirmelerinin sona ermesiyle beraber Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirmeler sonuçlanmış olacak. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...