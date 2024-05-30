MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları belli oldu mu takip ediliyor. Yapılan başvuruların ardından öğrenciler yerleştirme için gözlerini PERTEM ekranlarına çevirdi. Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı ile seçilen öğrenciler harp okulu seçimlerini tamamladı. MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı her gün ziyaret edilmeye devam ediyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?