Haberler
Yaşam
MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:50
MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. Adaylar şimdi sonuç adımında. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için işlemlerini tamamlayan öğrenciler personeltemin.msb.gov.tr takibini sürdürüyor. MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...