Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:50

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. Adaylar şimdi sonuç adımında. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için işlemlerini tamamlayan öğrenciler personeltemin.msb.gov.tr takibini sürdürüyor. MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları belli oldu mu takip ediliyor. Yapılan başvuruların ardından öğrenciler yerleştirme için gözlerini PERTEM ekranlarına çevirdi. Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı ile seçilen öğrenciler harp okulu seçimlerini tamamladı. MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı her gün ziyaret edilmeye devam ediyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Geçtiğimiz dönemlere bakarak MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 20 Haziran günü açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

Peki, nasıl sorgulanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak:

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

SON DAKİKA