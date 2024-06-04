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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:16

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM ekranı ziyaret ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçları adayların gündemindeki yerini koruyor. Mayıs ayında tamamlanan tercihlerin ardından MSÜ sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde sorgulanmaya başladı. Askeri aday öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusu her gün arama motorlarına yöneltilmeye devam ediyor. Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı sonuçları ile tercihlerini gerçekleştiren adaylar MSÜ yerleştirme sonuçları sorgulama işlemlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

MSÜ TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Geçtiğimiz dönemlere bakarak MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih takip ediliyor.

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MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 20 Haziran günü açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

Peki, nasıl sorgulanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden adayların erişimine açılacak:

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

DEĞERLENDİRME

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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