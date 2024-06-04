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MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:16
MSÜ tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024: Harp Okulu, MYO MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ tercih sonuçları sorgulama PERTEM ekranı ziyaret ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçları adayların gündemindeki yerini koruyor. Mayıs ayında tamamlanan tercihlerin ardından MSÜ sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde sorgulanmaya başladı. Askeri aday öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki; 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...