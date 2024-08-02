MSÜ tercih ve ADP sonuçları açıklandı mı? 2024 MSB personel temin Astsubay MYO ve Harp Okulu sonuçları tıkla-sorgula!

3. 09 Eylül 2024 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.



4. 09 Eylül 2024 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2024-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye verdikleri ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.



5. Yerleştirme işlemleri süresince ihtiyaç duyulması halinde gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.



6. MSÜ internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlar veya Aday Çağrı Komisyonu tarafından çağrı yapıldığı halde ilgili okula kayıt yaptırıp/yaptırmayacağını veya olumlu/olumsuz beyan verip beyan değişikliği yapmak isteyenler o gün içerisinde saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.



7. Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.



8. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan Aday Değerlendirme Puanı (ADP) ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.



9. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda Askeri Öğrenci Olamaz kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.



10. Güvenlik soruşturması işlemleri devam etmektedir.



11. YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 220,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için YKS Temel Yeterlilik Testi puanı ortaöğretim puanları eklenmemiş ham puan türünde 150,000 taban puan olarak belirlenmiştir.