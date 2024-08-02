MSÜ tercih ve ADP sonuçları açıklandı mı? 2024 MSB personel temin Astsubay MYO ve Harp Okulu sonuçları tıkla-sorgula!

Giriş Tarihi: 02.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
12:26
MSÜ tercih ve Aday Değerlendirme Puanları (ADP) sonuçları araştırılıyor. Harp Okulları sonuç duyurusu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları sonuçları mercek altına alındı. 2024 Milli Savunma Üniversitesi harp okulları sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra çağrı/sınav durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz. Peki, MSÜ tercih ve ADP sonuçları açıklandı mı? İşte, 2024 MSB personel temin Astsubay MYO ve Harp Okulu sonuçları tıkla-sorgula!