Nisan ayında başvuruları başlayan MSÜ tercih sonuçlarının biteceği tarih, adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan öğrenciler tercihlerin açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov sitesinde açıklanacak. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler…