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Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 15:48

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında başvuruları başlayan MSÜ tercih sonuçlarının biteceği tarih, adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan öğrenciler tercihlerin açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov sitesinde açıklanacak. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler…

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Tercih işlemlerini 13 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek olan adaylar şimdi ise MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. İşte Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercih sonuçları için son durum

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

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MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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