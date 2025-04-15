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MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:10
MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Subay ve astsubay olma hayali kuran binlerce genç, tercih işlemlerini tamamlamak için ÖSYM tarafından belirlenen son tarihi araştırıyor. 2025 MSÜ tercih sürecinde son güne yaklaşılırken, hem tercihlerin ne zaman biteceği hem de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman son, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?