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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:10

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar için tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Subay ve astsubay olma hayali kuran binlerce genç, tercih işlemlerini tamamlamak için ÖSYM tarafından belirlenen son tarihi araştırıyor. 2025 MSÜ tercih sürecinde son güne yaklaşılırken, hem tercihlerin ne zaman biteceği hem de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman son, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı MSÜ sınavına katılan adaylar için tercih maratonunda sona geliniyor. ÖSYM üzerinden yürütülen tercih işlemleri devam ederken, süreci kaçırmak istemeyen adaylar "MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da gündemin sıcak başlıklarından biri. Gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, MSÜ tercih sürecinin son günü ne zaman, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

Tercihler 18 Nisan günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?

MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Ancak geçtiğimi yıllara bakıldığında MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?