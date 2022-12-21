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Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:40

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

MTV oranı 2023 yılı için belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV indirimi yetkisini kullandı. Yeni oranlar, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacak. Bu noktada MTV ne kadar oldu, araç sahibi ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek sorusu yanıt arıyor. Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi değişiyor. MTV hesaplama ekranı üzerinden 2023 yılı ödenecek tuta öğrenilebiliyor. Peki, MTV ne kadar oldu? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

MTV hesaplama ekranı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni rakamlarla birlikte kullanıcı karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte MTV indirimi hakkını kullandı. Bu noktada, MTV ne kadar oldu, yaş ve motor hacmine göre ne kadar MTV ödeyeceğim sorusu yanıt arıyor. İşte yeni MTV oranları 2023

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA: MTV'DE İNDİRİM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 2 bin 120 lira,

1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 4 bin 64 lira,

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 7 bin 178 lira,

1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.

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