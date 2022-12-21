Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:40

MTV HESAPLAMA TABLOSU 2023 GÜNCEL: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV indirimi ne kadar, güncel oranlar yüzde kaç oldu?

MTV oranı 2023 yılı için belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV indirimi yetkisini kullandı. Yeni oranlar, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacak. Bu noktada MTV ne kadar oldu, araç sahibi ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek sorusu yanıt arıyor. Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi değişiyor. MTV hesaplama ekranı üzerinden 2023 yılı ödenecek tuta öğrenilebiliyor. Peki, MTV ne kadar oldu? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…