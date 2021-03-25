Senenin üçüncü kandiline gün sayarken şimdiden binlerce kişi Berat Kandili mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Ramazan ayının müjdeleyicisi olan bu mübarek güne erişmiş olmanın huzurunu yaşayan Müslüman alemi sevdikleriyle gerek sosyal medya gerekse çeşitli mecralar üzerinden paylaşmak üzere en güzel, dualı, anlamlı, ayetli Berat Kandili mesajları ve sözlerini bulmak istiyor. Bu noktada haberimizden en güzel Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçeneklerine ulaşabilirsiniz…