Kelime olarak; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşıyan, Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu gece olarak bilinen Berat Kandili namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.