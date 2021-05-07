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Haberler Yaşam Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 19:13

Mübarek ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel 2021!

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin anlam ve öenmi ise ile belirtiliyor. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve sözlerini yollamaya şimdiden başladı. Huzur dolu, anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve en güzel Kandil mesajları 2021! Mübarek seçenekleri burada!

Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Bu önemli ve kıymetli gecede ibadet ve dua etmenin faziletinin oldukça büyük olduğu biliniyor. Her yıl Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen kandil gecesi mesajları da şimdiden sorgulanmaya başlandı. Müslüman alemi için büyük önem taşımakla birlikte bin aydan daha hayırlı olduğu da bilinmektedir. Bu kapsamda; sizler de çevrenize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, sevdiklerinize Huzur dolu, anlamlı ve resimli ve en güzel yollayabilirsiniz. Mübarek seçenekleri 2021

Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

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Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Mübarek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yayınlandı: Huzur dolu, anlamlı ve resimli en güzel Kandil mesajları 2021! Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. kadir gecesi hayırlara vesile olsun.

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