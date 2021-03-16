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Mübarek ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 belli oldu!

Mübarek üç ayların sonuncusu olan bereket ayı olarak bilinen 11 ayın sultanı için geri sayım başladı. Bu ayda binlerce vatandaş oruçlarını tutacak, ibadetlerini edecek, iftar sofraları kurulacak ve paylaşımlar yapılacak. Müslüman alemi için manevi huzura ulaşmayı, bolluğu, bereketi simgeleyen da Mayıs ayında idrak edilecek. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 belli oldu!

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:54
Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

Mübarek 11 ayın sultanı için heyecan dorukta. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; tarihi belli oldu. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak, 12 Nisan'da ilk teravih namazı kılınacak. Bu bakımdan; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile !

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'ân-ı Kerîm'de "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ve takvaya erişmeniz için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı (…)" (Bakara: 2/183–184) şeklinde ifade edilmektedir.

İnsanı manevi bir eğitim sürecine taşıyan oruç, kulun, kısa sürede kalbi ve ruhu üzerinde birikmiş günah tortusundan sıyrılmasını sağlar. Böylece oruç, insanı "kad eflaha men zekkâhâ" ayetinin sırrına erdirir. Bu, nefsini kötülüklerden arındıranın, kurtuluşa erdiğinin bir ifadesidir. Nasıl ki sadaka ve zekât, inananları günahlardan temizler, onları arındırıp, yüceltirse (Tevbe: 9/103) bedenin zekâtı olan oruç da (İbn Mâce, Sıyâm, 44) insanı nefsinin hâkimiyeti altında ezilmekten kurtarır.

Oruç tutan kişi, nefsinin zincirlerini kırarak Allah'ın ipine sarılmış olur. Nefis insanı bencilleştirip yalnızlığa iterken, insan Allah'ın ipine sarılmakla sosyal bir varlık olduğunu iyiden iyiye hisseder. Oruç ayı olan ramazan boyunca toplu hâlde yapılan ibadetler birlik duygusunu ruhlara işler. Zengin, fakirle aynı safta namaz kılar, aynı sofrada yemek yer, zekât, fitre ve fidyeler gelir dağılımındaki dengesizliğe adeta can suyu olur.

Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

Oruç, nefsin isteklerine iradi olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de sabır eğitimine dönüşmektedir. Kişinin yaşam sürecinde başarılı bir periyoda sahip olabilmesi şüphesiz irade eğitiminden geçmektedir. İradesi zayıf insanlar hayatta başarılı olamadığı gibi, uhrevî açıdan da sonları iyi değildir. Çünkü ibadetler hemen hemen bütünüyle iradesi güçlü insanların ifa edebileceği bir konum ve nitelik arz etmektedirler. Bu noktada oruç, nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili olmaktadır. Nitekim orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyazet ve mücahede yolu olarak benimsenmiş olması bu gerçeği ifade etmesi yönüyle dikkat çekicidir.

Oruç ibadetiyle kanaat, tekrar kapıdan evlere girer. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, Zühd, 2/88)" sözü müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah'a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün "iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez" (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatındatezahür etmeye başlar.

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