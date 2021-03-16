Mübarek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı için heyecan dorukta. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak, 12 Nisan'da ilk teravih namazı kılınacak. Bu bakımdan; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.