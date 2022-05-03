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Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
12:12
Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?
Kocaeli'de üniversiteye hazırlanan 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan müdür yardımcısının duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen müdür yardımcısı, "Öğrencilerime 'Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?' gibi sorular sormadım. 'Doğruluk mu, cesaret mi oynayalım?' gibi bir teklifte bulunmadım, 'Kaç kere ilişki yaşadın?' diye bir şey de sormadım. Tesadüfen N.K.'nin ses kaydı aldığını fark ettim, silmeye çalıştım ancak silemedim. Ses kaydını silmeye çalışmamın sebebi N.K.'nin müstehcen konuşmalarından dolayıdır" diye konuştu…