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Haberler Yaşam Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 12:12

Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

Kocaeli'de üniversiteye hazırlanan 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan müdür yardımcısının duruşması görüldü. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen müdür yardımcısı, "Öğrencilerime 'Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?' gibi sorular sormadım. 'Doğruluk mu, cesaret mi oynayalım?' gibi bir teklifte bulunmadım, 'Kaç kere ilişki yaşadın?' diye bir şey de sormadım. Tesadüfen N.K.'nin ses kaydı aldığını fark ettim, silmeye çalıştım ancak silemedim. Ses kaydını silmeye çalışmamın sebebi N.K.'nin müstehcen konuşmalarından dolayıdır" diye konuştu…

Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

İğrenç olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir dershanede yaşandı… İddiaya göre, dershanede rehberlik öğretmeni ve müdür yardımcılığı görevi yapan A.G., 3 kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

MÜDÜRDEN 3 KIZ ÖĞRENCİYE CİNSEL TACİZ İDDİASI...

Öğrencileriyle müstehcen konular konuştuğu, bu sırada ise kendi özel bölgesine dokunduğu ve onlara sarıldığı iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

Emniyette ifadesi alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

'BANA İFTİRA ATIYORLAR'
A.G.'nin yargılanmasına Kocaeli 7. Asliye Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda taraf avukatları, aileler, tutuklu sanık A.G. ve 19 yaşındaki mağdur Ç.S.K. bulundu. 18 yaşından küçük mağdurlardan E.E. ve N.K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

Olayları anlatan A.G., "Ben İzmit'te özel bir dershanede 2 yıl önce rehberlik öğretmeni olarak işe başladım. Son 2 yıldır da rehberlik öğretmenliğiyle birlikte müdür yardımcılığı görevini sürdürmekteydim. Ç.S.K., E.E. ve N.K.'yi dershaneye gelmeleri sebebiyle tanırım. Ç.S.K.ye 'Kocaeli'ne yeni geldin, hafta sonu beraber gezmeye gidelim, kahve içelim, etrafı tanırsın' gibi bir teklifte bulunmadım. 14 Şubat'ta Ç.S.K.'nin erkek arkadaşı kurstaki diğer erkekleri dövmek için dershaneye geldiğini duydum. 'Burası dingonun ahırı değil' diyerek uyardım. Bu sebeple bana iftira atıyorlar" dedi.

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