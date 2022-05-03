Müdürden liseli kıza iğrenç soru: Altında bir şey var mı, ne giyiyorsun?

Olayları anlatan A.G., "Ben İzmit'te özel bir dershanede 2 yıl önce rehberlik öğretmeni olarak işe başladım. Son 2 yıldır da rehberlik öğretmenliğiyle birlikte müdür yardımcılığı görevini sürdürmekteydim. Ç.S.K., E.E. ve N.K.'yi dershaneye gelmeleri sebebiyle tanırım. Ç.S.K.ye 'Kocaeli'ne yeni geldin, hafta sonu beraber gezmeye gidelim, kahve içelim, etrafı tanırsın' gibi bir teklifte bulunmadım. 14 Şubat'ta Ç.S.K.'nin erkek arkadaşı kurstaki diğer erkekleri dövmek için dershaneye geldiğini duydum. 'Burası dingonun ahırı değil' diyerek uyardım. Bu sebeple bana iftira atıyorlar" dedi.



