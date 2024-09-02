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Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:47

Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mühendis Gökhan Atakan'ın esrarengiz ölümü gündeme alındı. 16 yıl önce karpuz tarlasından aldığı karpuzu yıkarken nehre düşerek boğulduğu söylenen Gökhan Atakan'ın cinayete kurban gittiğine dair iddialar ortaya atıldı. Canlı yayında Gökhan'ın eşi Yeliz'in, doktor sevgilisiyle eşini öldürüp boğulma süsü verdikleri anlatıldı. İşte mühendis Gökhan Atakan olayının detayları…

Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni sezona başladı... Bursa'da 16 yıl önce yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan bir olay canlı yayında yeniden gündeme alındı.

Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

MÜGE ANLI'DAKİ GÖKHAN ATAKAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Sır olay, mühendisin Sakarya üzerinden İstanbul'a giderken bir karpuz tarlasından karpuz çaldığı ve bu karpuzu nehirde yıkarken nehre düşerek boğulduğu şeklinde anlatılmıştı.

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Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

Ancak yeni ortaya çıkan kanıtlarla birlikte; Mühendis Gökhan Atakan'ın ölümü, cinayet şüphesiyle yeniden mercek altına alındı.

Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

16 yıl boyunca sessiz kalan gerçekler, ikinci bir evlilikle ortaya çıktı. İddialara göre; Ölen mühendisin karısı, bir süre sonra başka biriyle evlendi ve bu evlilik de boşanma aşamasına geldi.

Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

"KARIM İLK KOCASINI SEVGİLİSİYLE ÖLDÜRDÜ!"
Boşanma sürecinde, ikinci eş mahkemeye gitti. "Karım, ilk kocasını sevgilisiyle iş birliği yaparak öldürdü" dedi. İddiasını ses kayıtlarıyla destekledi. Bu iddialar üzerine savcılık harekete geçti.

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