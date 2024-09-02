Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
12:47
Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mühendis Gökhan Atakan'ın esrarengiz ölümü gündeme alındı. 16 yıl önce karpuz tarlasından aldığı karpuzu yıkarken nehre düşerek boğulduğu söylenen Gökhan Atakan'ın cinayete kurban gittiğine dair iddialar ortaya atıldı. Canlı yayında Gökhan'ın eşi Yeliz'in, doktor sevgilisiyle eşini öldürüp boğulma süsü verdikleri anlatıldı. İşte mühendis Gökhan Atakan olayının detayları…