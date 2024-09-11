Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:49
MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle
Gündüz kuşağının reytimg rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Dün gerçekleştirilen canlı yayında Gökhan Atakan cinayetiyle ilgili gelişmeler çok konuşuldu. Başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı ekibiyle birlikte esrarengiz kayıpları ve cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Eylül Çarşamba yeni bölüm izle linki...