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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:49

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

Gündüz kuşağının reytimg rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Dün gerçekleştirilen canlı yayında Gökhan Atakan cinayetiyle ilgili gelişmeler çok konuşuldu. Başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı ekibiyle birlikte esrarengiz kayıpları ve cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Eylül Çarşamba yeni bölüm izle linki...

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sıkı takipçileri ekran başındaki yerlerini aldı. Vatandaşlar dört gözle yeni bölümün ekranlara gelmesini bekliyor. Gündüz kuşağının en çok sevilen ve seyredilen programı Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

11 EYLÜL ÇARŞAMBA MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

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MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Muhabir Müge, mühendis Gökhan Atakan'ın boğulduğu göle giderek orada araştırma gerçekleştirdi. Rahmetli Gökhan'ın ağabeyi kardeşinin çok titiz biri olduğunu, bu pis yerde karpuz yıkamayacağını ifade etti.

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

76 yaşındaki Mehmet Rifaioğlu kendisini terk eden 12 senelik eşi Zeynep Rifaioğlu'nu aramak için stüdyoya geldi. Depremzede Mehmet Bey Hatay da konteynırda kaldıklarını, karısının 2023 Şubat ayında 12 cumhuriyet altını alarak kayıplara karıştığını söyledi.

49 Yaşındaki Mutlu Öztürk, 1 Nisan 2024 günü Ankara'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Onu aramak için karısı Kader Feriha Hanım stüdyoya geldi. Müge Anlı Mutlu Öztürk'ün 12 yıl önce kaybolan ve stüdyoda da işledikleri ve hala haber alamadıkları Şaban Vatansever'in arkadaşı olduğunu açıkladı.

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle
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