MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 11 Eylül Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ile kesintisiz izle

76 yaşındaki Mehmet Rifaioğlu kendisini terk eden 12 senelik eşi Zeynep Rifaioğlu'nu aramak için stüdyoya geldi. Depremzede Mehmet Bey Hatay da konteynırda kaldıklarını, karısının 2023 Şubat ayında 12 cumhuriyet altını alarak kayıplara karıştığını söyledi.

49 Yaşındaki Mutlu Öztürk, 1 Nisan 2024 günü Ankara'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Onu aramak için karısı Kader Feriha Hanım stüdyoya geldi. Müge Anlı Mutlu Öztürk'ün 12 yıl önce kaybolan ve stüdyoda da işledikleri ve hala haber alamadıkları Şaban Vatansever'in arkadaşı olduğunu açıkladı.