Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
09:53
MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı
Araştırmacı gazeteci, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın dördüncü gününde de hız kesmeden devam ediyor. Gündüz kuşağının reyting birincisi program esrarengiz kayıpları ve gizemli cinayetlerin arkasındaki sis perdesini aydınlatıyor. Hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ekranı haberin devamında….