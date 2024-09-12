MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir ayrılığın sonlanmasına daha tanıklık etti. 2013'te kaybolan Çiğdem Koçyiğit'i Müge Anlı bir saatte buldu. Çiğdem Koçyiğit canlı yayına telefonla bağlanırken yıllardır kardeşlerini arayan iki ablanın gözyaşları sel oldu..