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Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:53

MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

Araştırmacı gazeteci, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın dördüncü gününde de hız kesmeden devam ediyor. Gündüz kuşağının reyting birincisi program esrarengiz kayıpları ve gizemli cinayetlerin arkasındaki sis perdesini aydınlatıyor. Hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ekranı haberin devamında….

MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

Dün yayınlanan bölümüyle milyonları şaşkına çeviren Müge Anlı'nın yeni bölümü programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, evi terk eden eşinin bulunması için yardım isteyen çift sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni bölümde nelerin yaşayacağını öğrenmek isteyen seyirciler programın canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte, 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle….

MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

11 EYLÜL ÇARŞAMBA MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

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MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sevgilisi Seher'le canlı yayına çıkan Abdülhalim Bey, evi terk eden eşinin bulunması için yardım isterken, "Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Gittiğim kişilerin evinden turşu ve üzüm yaprağı da alıyordum" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE HD | 12 Eylül Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir ayrılığın sonlanmasına daha tanıklık etti. 2013'te kaybolan Çiğdem Koçyiğit'i Müge Anlı bir saatte buldu. Çiğdem Koçyiğit canlı yayına telefonla bağlanırken yıllardır kardeşlerini arayan iki ablanın gözyaşları sel oldu..

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