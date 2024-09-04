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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:43

MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Mehmet Yörük olayında yeni detaylar!” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı canlı izle araştırmaları başladı. Bu hafta yeni sezonuna başlayan program her sezonda olduğu gibi bu sezonda da esrarengiz olayları çözmek, kayıpları bulmak ve sır perdelerini aralamak için geliyor. Dün yayımlanan bölümde yayına Mehmet Yörük'ün kaybının arkasındaki cinayet damga vurdu. Canlı yayında cinayet itirafı geldi. Yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte Müge Anlı 4 Eylül canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni detaylar! ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle araştırması yapılıyor. Mehmet Yörük olayında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Başarılı gazeteci ve sunucu sır perdelerini aralamaya geliyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni detaylar! ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül 2024 bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni detaylar! ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ
3 çocuk babası Mehmet Yörük öldürüldü mü? Babasının ölümünde suçladığı annesinin karşısında...
Annesini babasını öldürmek ile suçlayan Ömer Bey, Mustafa'nın oğluna gerçekleri itiraf ettiğini ileri sürdü. Gelin Nazlı ise kayınbabası Mehmet'in dört dörtlük biri olduğunu, uzun süre yerde yattığını söyledi. Sebile Hanım ambulansı aradıklarını ama uzun süre gelmediğini ileri sürdü. Müge Anlı ambulansı arama ve gelme saatlerinin kayıtlı olduğunu ortaya kolayca çıkabileceğini bu yüzden Sebile'nin yalan söylememesi gerektiğini ifade etti.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni detaylar! ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Şüphelerin odağındaki isim konuştu. Mehmet Yörük, iş birliğinin kurbanı mı?

Mustafa Samagan'a Sebile Yörük'e karşı hisleri soruldu. Mehmet Samagan öncesinde Sebile Yörük'e karşı bir şey hissetmediğini ama kocası öldükten sonra ona ilgi duyduğunu bu yüzden evlenmek istediğini ama çocuklarının daha çok erken olduğunu söyleyip evlenmesine karşı çıktığını anlattı.

Sığ nehirde derin şüphe, soru işaretleri. Gökhan Atakan'ın kuşku dolu ölümü...

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni detaylar! ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

İnşaat mühendisinin boğulduğu söylenen nehir... Gökhan Atakan'ın ölümüyle ilgili pek çok soru işareti vardı. Yayının ardından harekete geçen ekip, doktor eşinin, Gökhan Atakan'ın düştüğünü söylediği Sakarya'daki Doğançay nehrindeydi...

Mehmet Yörük'ün eşinden cinayet itirafı... ''Benimle evlenebilmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü''

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