Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:43
MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Mehmet Yörük olayında yeni detaylar!” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı canlı izle araştırmaları başladı. Bu hafta yeni sezonuna başlayan program her sezonda olduğu gibi bu sezonda da esrarengiz olayları çözmek, kayıpları bulmak ve sır perdelerini aralamak için geliyor. Dün yayımlanan bölümde yayına Mehmet Yörük'ün kaybının arkasındaki cinayet damga vurdu. Canlı yayında cinayet itirafı geldi. Yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte Müge Anlı 4 Eylül canlı izle