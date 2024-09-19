Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

Bu iddiaların ardından Aydın Musaoğlu programa telefonla bağlandı. Aralarında oda meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu doğrulayan Aydın, "Eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik ama annem bu duruma karşı çıktı. Sonrasında anlaştık ve annem başka bir odaya geçti" dedi. Bu açıklama karşısında Müge Anlı, Aydın'a tepki göstererek, "Burası senin evin değil. Kadının evine gelip, onu odasından kovuyorsun!" dedi.