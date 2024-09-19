Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
13:01
Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 18 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Kayıp kadının kızı, annesini aramak için çıktığı programda kardeşi Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Dünkü yayından sonra Aydın Musaoğlu kaçmaya çalıştı. Ekipler Musaoğlu'nu daha otobüse binmeden kıskıvrak yakaladı. Müge Anlı ise kayıp Hatice Musaoğlu olayıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri canlı yayında açıkladı. İşte haberin detayları…