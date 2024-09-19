Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:01

Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 18 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Kayıp kadının kızı, annesini aramak için çıktığı programda kardeşi Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Dünkü yayından sonra Aydın Musaoğlu kaçmaya çalıştı. Ekipler Musaoğlu'nu daha otobüse binmeden kıskıvrak yakaladı. Müge Anlı ise kayıp Hatice Musaoğlu olayıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri canlı yayında açıkladı. İşte haberin detayları…

Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

Türkiye'nin konuştuğu esrarengiz olay Kastamonu'da gerçekleşti. 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'ndan 18 yıldır haber alınamıyor.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

"KAFASINA VURDU BOĞMAYA KALKTI"

Musaoğlu'nu bulmak için Müge Anlı'ya başvuran kayıp kadının kızı annesinin bulunamamasından kardeşi Aydın Musaoğlu'nu sorumlu tuttu ve şu ifadeleri kullandı, "Babam vefat ettiğinde abim bekardı. Sonrasında evlendi ve annemle birlikte yaşamaya başladı. O dönem olayların tam farkında değildim, eşim ilgilenmek için köye gitti ve benim gitmemi istemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

Annem, damadıyla telefonda konuşurken abim annemin kafasına vurmuş ve telefon kapanmış. Olayı, abimin 3,5 yaşındaki kızı anlattı; 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu, kan aktı, sonra boğmaya kalktı ve çuvala koyup yukarı kata attı' dedi. O konuşmadan sonra annemden bir daha haber alamadık" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

Bu iddiaların ardından Aydın Musaoğlu programa telefonla bağlandı. Aralarında oda meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu doğrulayan Aydın, "Eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik ama annem bu duruma karşı çıktı. Sonrasında anlaştık ve annem başka bir odaya geçti" dedi. Bu açıklama karşısında Müge Anlı, Aydın'a tepki göstererek, "Burası senin evin değil. Kadının evine gelip, onu odasından kovuyorsun!" dedi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı milyonlar şoka uğradı: Hatice Musaoğlu’nun kaçan oğlu Aydın…

'ANNESİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞ'

Aydın Musaoğlu, annesinin kaybolduğu gün gri bir araca bindiğini öne sürerken, Müge Anlı'nın "Neden o aracın peşine düşmediniz?" sorusuna net bir yanıt veremedi.

SON DAKİKA