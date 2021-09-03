HaberlerYaşamMüge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
Giriş Tarihi: 03.09.2021 13:19Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 13:19
Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
Müge Anlı sezona hızla başladı. Amasya'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk sırra kadem bastı. Genç kızın, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü'nün ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı! İşte ayrıntılar...