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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
Giriş Tarihi: 03.09.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 13:19

Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı

Müge Anlı sezona hızla başladı. Amasya'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk sırra kadem bastı. Genç kızın, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü'nün ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı! İşte ayrıntılar...

Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
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Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı

ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'ya katılan inslar birbirinden değişik hikayeleri ile gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'yı arıyor.

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Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı

Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızdan bir daha da haber alınamadı.

Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı

Telaşlanan Türk'ün ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Genç kızın bulunmasını istedi.

Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı

21 yaşındaki genç kızın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi.

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