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Haberler Yaşam Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 17:15

Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

Ekranları başındaki milyonları şaşkına çeviren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Ferdi Özer, geçtiğimiz haftalarda annesi ile, eşi Esra Özer'in evden kaçtığı gerekçesiyle araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti. Eşinin 'Hamileyim' diyerek kendisini kandırdığını, aslında kilolu olduğunun ortaya çıktığını ifade etmişti. Dönerci Hasan'a kaçan Esra, yeni sevgilisiyle bugün stüdyodaydı. Meğer Hasan, Esra'yı, eşinin arabasıyla kaçırmış. İşte haberin detayları...

Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

Duyanları şaşkına çeviren olay geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı.

Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

Balıkesir'de yaşayan Esra Özer (27), 16 Nisan günü evden kayboldu.

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Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

Esra Özer'in kaybolması üzerine kocası Ferdi Özer ise annesi Tülin Hanım ile Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

Ferdi Özer'in programda söyledikleri herkesi şaşkına çevirmişti.

Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!

'HAMİLEYİM' DEDİ, KİLOLU ÇIKTI

Eşinin kendisini 'Hamileyim' diyerek kandırdığını, ancak kilolu olduğunu söyleyen Ferdi Bey'in bir şüphesi daha doğru çıktı.

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