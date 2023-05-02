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Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
17:15
Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu: Karısının arabasıyla sevgilisini kaçırdı!
Ekranları başındaki milyonları şaşkına çeviren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Ferdi Özer, geçtiğimiz haftalarda annesi ile, eşi Esra Özer'in evden kaçtığı gerekçesiyle araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti. Eşinin 'Hamileyim' diyerek kendisini kandırdığını, aslında kilolu olduğunun ortaya çıktığını ifade etmişti. Dönerci Hasan'a kaçan Esra, yeni sevgilisiyle bugün stüdyodaydı. Meğer Hasan, Esra'yı, eşinin arabasıyla kaçırmış. İşte haberin detayları...