Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR KİMDİR, OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına her gün yeni bir olay damga vuruyor. Programın bugünkü bölümünde yine çok ilginç bir olay yaşandı.

Eşi Tuğba'nın kanser tedavisi için kullanılacak 300 bin TL'nin kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyen Mehmet Aslanhan mağdur olduklarını belirterek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kansere yakalandığını belirten Tuğba Hanım ise "Paralarımızı getir Ömer. Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Sağlığımı ve hayallerimi çaldı" diye konuştu.