Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonları şaşırtan çok ilginç bir olay yaşandı. Programa bu hafta Ezel Bayraktar olayı damga vurdu. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan, canlı yayına çıktı. Aslanhan'ın ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Hatırlanacağı üzere Ezel Bayraktar, bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğuyla hayat bulan bir karakterdi. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? İşte, Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı ve son dakika gelişmeleri.