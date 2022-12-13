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Haberler Yaşam Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı'ya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 14:48

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı'ya damga vurdu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonları şaşırtan çok ilginç bir olay yaşandı. Programa bu hafta Ezel Bayraktar olayı damga vurdu. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan, canlı yayına çıktı. Aslanhan'ın ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Hatırlanacağı üzere Ezel Bayraktar, bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğuyla hayat bulan bir karakterdi. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? İşte, Müge Anlı Ezel Bayraktar olayı ve son dakika gelişmeleri.

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

Sosyal medya Müge Anlı Ezel Bayraktar olayını konuşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı parayı çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan'ın mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği anlaşıldı. Programda yaşananların ardından "Ezel Bayraktar" olayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Hatırlanacağı üzere Ezel Bayraktar, yayınlandığı döneme damgasını vuran Ezel dizisinin başrol karakterinin ismiydi. Peki, Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

MÜGE ANLI EZEL BAYRAKTAR KİMDİR, OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına her gün yeni bir olay damga vuruyor. Programın bugünkü bölümünde yine çok ilginç bir olay yaşandı.

Eşi Tuğba'nın kanser tedavisi için kullanılacak 300 bin TL'nin kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyen Mehmet Aslanhan mağdur olduklarını belirterek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kansere yakalandığını belirten Tuğba Hanım ise "Paralarımızı getir Ömer. Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Sağlığımı ve hayallerimi çaldı" diye konuştu.

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Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

300 bin TL'yi çaldığı iddia edilen Ömer Can Aslanhan ise bugünkü canlı yayına katıldı.

Müge Anlı'ya damga vuran olay: Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi! "İhanetim sevgi ile başladı" | Video

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

İSMİNİ EZEL BAYRAKTAR OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ancak Ömer Can Aslanhan'ın hem adını hem de soyadını değiştirdiği ortaya çıktı.

Ömer Can Aslanhan'ın 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı öğrenildi.

Ömer Can, yeni ismi ile Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Canlı yayında ağabeyi ile yüzleşen Ezel Bayraktar, parayı harcadığını açıkladı.

Dizide İmirzalıoğlu'nun Ezel olmadan önceki isminin de Ömer olması dikkat çekti.

Müge Anlı Ezel Bayraktar kimdir, olayı nedir, neden gündemde? Ezel Bayraktar Müge Anlı’ya damga vurdu!

EZEL: BENİM BİR KARİYERİM VAR

Ezel Bayraktar, "Parayı ihtiyacım olduğu için harcadım. Benim bir kariyerim var.

Oyuncu olacağım. Paramı kazanınca onlara ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.

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